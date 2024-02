Stellar Blade, partono i preordini per l'esclusiva PS5: tutte le info su edizioni e bonus

Mentre il Director di Stellar Blade si dice onorato per il paragone con NieR, i curatori del PlayStation Store aprono ufficialmente le pagine per effettuare il preordine della nuova, ambiziosa esperienza action ruolistica del team Shift Up destinata ad approdare il 26 aprile su PS5.

Chi guarda con interesse al lancio della prossima esclusiva PlayStation 5 e desidera effettuarne il preordine su PS Store avrà l'opportunità di accedere a un pacchetto aggiuntivo gratuito, e questo a prescindere dall'edizione prenotata.

All'interno del DLC previsto da Shift Up come bonus per il preordine di Stellar Blade a partire dalla Standard Edition da 79,99 euro troveranno spazio tre elementi estetici per customizzare l'aspetto di Eve, ossia una Tuta da Lancio Planetare, degli Occhiali Tondi Classici e degli Orecchini Corazza.

Ai bonus preordine andranno poi ad aggiungersi i tanti elementi aggiuntivi da sbloccare acquistando la Digital Deluxe Edition di Stellar Blade, prenotabile su PS Store al prezzo di 89,99 euro. Nel pacchetto aggiuntivo dell'edizione Deluxe digitale ci sarà una Giacca da Astronoma per Lily, un Abbigliamento da Astronomo per Adam, un Set Astronomia per il drone, 5.000 Crediti ingame e un boost di esperienza di 2.000 punti.

Per un ulteriore approfondimento, qui trovate le dichiarazioni dei vertici di Shift Up con il chiarimento sulla longevità di Stellar Blade e sulle ore richieste per completare l'esclusiva PS5.