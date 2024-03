Stellar Blade: tutti pazzi per i costumi di Eve, tra varietà e fan service

Shift Up ha già confermato ufficialmente che in Stellar Blade ci saranno tanti costumi per la protagonista Eve, almeno una trentina già al lancio. E di certo già stanno fortemente attirando l'attenzione dei giocatori non solo per la loro varietà, ma anche per l'effettivo stile degli outfit alternativi.

Shift Up non ha mai fatto mistero di puntare forte sulla caratterizzazione estetica della protagonista, mettendola in risalto attraverso costumi estremamente variegati che lasciano spazio anche al vero e proprio fan service in certe circostanze. Alcuni degli abiti già diffusi in rete si distinguono in ogni caso per un design ispirato e fortemente variegato che permette a tutti gli effetti di dare uno stile ben definito ad Eve. Inevitabilmente quanto messo a punto dallo studio coreano sta già facendo breccia nell'interesse del pubblico, che tra post sui social e discussioni sugli outfit stessi sta dando grande risalto a Stellar Blade.

Shift Up ha tra l'altro rivelato che Stellar Blade riceverà ulteriori costumi dopo il lancio pur senza specificare quanti vestiti aggiuntivi sono previsti e, soprattutto, se saranno tutti a pagamento o meno. In ogni caso il numero di costumi è destinato ad aumentare sempre di più nel corso dei prossimi mesi, in attesa intanto del lancio del gioco base: a tal proposito Stellar Blade uscirà in esclusiva PlayStation 5 il prossimo 26 aprile 2024.