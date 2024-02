Stellar Blade, personalizzazione al potere: l'esclusiva PS5 avrà tanti costumi

Con ancora negli occhi le frenetiche scene del trailer di Stellar Blade dallo State of Play, riapriamo una finestra sull'universo sci-fi di Shift Up per offrirvi il resoconto delle ultime dichiarazioni rese dal Game Director, Kim Hyung Tae, in merito alle possibilità di personalizzazione della protagonista Eve.

L'esponente del team di sviluppo alleatosi con Sony e divenuto un 'second party' dei PlayStation Studios entra nel merito delle opportunità offerte ai giocatori nella customizzazione dell'aspetto della guerriera protagonista della nuova esclusiva PlayStation 5.

Ai microfoni di Famitsu, Hyung Tae spiega che "andando avanti nel gioco potrete ottenere dei nuovi materiali e dei documenti utili per progettare e creare costumi speciali. Ci saranno anche dei costumi acquistabili nelle città e in altri luoghi del mondo di gioco, con numerose opportunità per chi desidera trasformare l'aspetto di Eve con un'ampia verità di abiti. Non si tratta di un elemento che rientra nelle dinamiche della storia o della progressione del gameplay, ma piuttosto di un aspetto che abbiamo inserito per far emergere il carattere dei personaggi. Eve avrà dai 20 ai 30 costumi, ma ce ne saranno di diversi anche per i suoi amici Adam e Lily".

Il lancio di Stellar Blade è previsto per il 26 aprile, rigorosamente in esclusiva su PlayStation 5. Prima di lasciarvi ai commenti, qui trovate un approfondimento sulla vera identità della modella che interpreta Eve, la protagonista di Stellar Blade.