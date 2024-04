Stellar Blade: quanto pesa l'esclusiva PS5? Il preload inizierà prima del previsto

Ci separano ormai pochi giorni dall'arrivo sugli scaffali di Stellar Blade, l'attesissima esclusiva PlayStation 5 che sta riscuotendo un notevole successo tra i videogiocatori grazie alla demo gratis sul PlayStation Store. Nel frattempo, un noto leaker ha diffuso tutti i dettagli su peso e preload dell'action in terza persona.

L'autore del leak è un personaggio ben noto agli appassionati del mondo PlayStation: si tratta infatti dell'account X/Twitter che si fa chiamare PlayStation Game Size, che è riuscito a farsi notare dai fan grazie alle informazioni che periodicamente estrapola dal database dello store digitale Sony.

Le ultime scoperte del profilo social riguardano proprio il gioco firmato Shift Up, di cui conosciamo ora il peso esatto. Stando a quanto dichiarato da PlayStation Game Size, Stellar Blade occuperà solo 30,448 GB di spazio sugli SSD di PlayStation 5, un quantitativo di spazio più che ragionevole se confrontato a quello di altre produzioni simili. Occorre però specificare che questi dati fanno riferimento alla versione 1.001.000, quindi non possiamo escludere che entro il lancio arriverà una patch in grado di stravolgere in modo più o meno importante lo spazio occupato in memoria dal gioco.

Altra informazione molto interessante diffusa da PlayStation Game Size riguarda il preload, visto che anche Stellar Blade seguirà le produzioni più importanti che arrivano sulle console Sony, consentendo ai giocatori che hanno effettuato il preordine di scaricare tutti i dati con largo anticipo. Anziché proporre il pre-caricamento con sole 48 ore d'anticipo rispetto all'uscita, Sony permetterà ai giocatori di avviare il download una settimana prima, ossia allo scoccare della mezzanotte del 19 aprile 2024.

Sapevate che la demo di Stellar Blade è stata giocata più della demo di Final Fantasy 7 Rebirth?

Su SUPER MARIO BROS. WONDER-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti di oggi.