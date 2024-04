Stellar Blade e le polemiche sul design di Eve: il director risponde

Cresce sempre di più l'attesa nei confronti di Stellar Blade, promettente Action/Adventure in arrivo su PlayStation 5 il 26 aprile 2024, ma al tempo stesso proseguono le discussioni riguardo l'aspetto della protagonista Eve, che ha creato divisioni tra i giocatori.

Il director Kim Hyung-tae è consapevole delle polemiche riguardanti il design del personaggio principale di Stellar Blade e, nel corso di un'intervista con il portale coreano Ruliweb, ha voluto dire la sua sulla questione precisando che il focus principale non deve girare attorno l'aspetto di Eve, ma il gioco vero e proprio: "So che in Occidente i personaggi nei videogiochi devono rispettare determinati aspetti realistici attorno ai quali si ricollegano questione come razza e genere, tuttavia Stellar Blade è solo un prodotto culturale d'intrattenimento che spero vi interessi come un nuovo, divertente gioco d'azione", questo il pensiero del director su Eve e su come sono rappresentati i personaggi femminili all'interno del gioco.

Discussioni a parte, Stellar Blade si sta avvicinando sempre di più al suo esordio sul mercato, e per ingannare l'attesa è possibile anche provarlo attraverso un'apposita versione dimostrativa pronta per il download su PS5: il nostro provato di Stellar Blade vi riassume tutte le sensazioni che la demo ci ha trasmesso in vista dell'arrivo del gioco completo.

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.