Stellar Blade è pronto: la fase Gold ci ricorda che Eve sta per arrivare

Ci siamo, Stellar Blade sta per debuttare su PlayStation 5 ed abbiamo la certezza che il suo esordio avverrà proprio il 26 aprile 2024 come già stabilito: il promettente Action/Adventure sviluppato dai ragazzi coreani di Shift Up è infatti entrato in fase Gold.

A confermarlo è il director Kim Hyung-tae nel corso di un'intervista con il PlayStation Blog giapponese: "Sono passati 5 anni da quando abbiamo annunciato Stellar Blade, e siamo stati in grado di completarlo", dichiara l'autore per la gioia di tutti coloro che attendono con impazienza di godersi l'avventura di Eve nella sua interezza. Si può ingannare l'attesa giocando o rigiocando la demo di Stellar Blade, ma in ogni caso manca sempre meno al 26 aprile, giorno in cui la versione completa del gioco sarà disponibile su PS5.

E ci sono anche le basi affinché l'opera di Shift Up si riveli un successo a livello commerciale: negli scorsi giorni Stellar Blade è diventato il gioco più prenotato su PlayStatione Store, segno di come l'attesa e la curiosità nei confronti dell'opera siano molto concrete tra i giocatori. Appuntamento dunque al prossimo 26 aprile per scoprire tutte le sfide e le sorprese con cui Stellar Blade intratterrà i suoi fan in giro per il mondo.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti oggi su