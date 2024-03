Stellar Blade per PS5 è completamente tradotto e doppiato in italiano?

Con l'annuncio dell'arrivo della demo di Stellar Blade arrivano anche maggiori dettagli riguardo le lingue supportate dal gioco, in uscita il 26 aprile solo su PlayStation 5. Stellar Blade è in italiano? Finalmente abbiamo una risposta certa a questa domanda. E sicuramente molti di voi saranno ben felici di quello che stanno per leggere.

Sony conferma che la demo e il gioco completo saranno tradotti in varie lingue, tra cui l'italiano, in questo caso sia per quanto riguarda i testi a schermo che il doppiaggio audio.

Nello specifico il doppiaggio sarà disponibile in coreano, inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese brasiliano e spagnolo latino americano. I testi invece saranno localizzati in coreano, inglese (US), francese, italiano, tedesco, spagnolo, danese, olandese, finlandese, norvegese, polacco, portoghese, russo, svedese, arabo, turco, tailandese, giapponese, cinese semplificato e cinese tradizionale.

Una bella notizia dunque per chiunque voglia giocare a Stellar Blade completamente in italiano sia per quanto riguarda i testi su schermo che le voci dei personaggi. La demo di Stellar Blade sarà disponibile dal 29 marzo su PlayStation Store mentre il gioco completo esce il 26 aprile solo su PlayStation 5, in formato fisico e digitale.

