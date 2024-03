Stellar Blade per PS5: qual è la miglior modalità grafica? Il video-confronto

A partire dalle ore 15:00 del 29 marzo 2024 è disponibile la demo di Stellar Blade per PS5, permettendo così agli utenti della console Sony di avere un primo assaggio delle potenzialità dell'opera Shift Up, non solo in ambito gameplay ma anche delle tre modalità grafiche previste dal gioco.

Stellar Blade propone tre diverse opzioni: Performance, Resolution e la via di mezzo Balanced, tutte prese in esame dal noto canale Youtube ElAnalistaDeBits che ha già diffuso un video-confronto tra le modalità grafiche disponibili. Come emerge dal filmato, con Performance si raggiunge una risoluzione di 1440p e 60fps stabili, mentre Resolution tocca quota 2160p in risoluzione, ma il framerate non va oltre i 30fps. Balanced, infine, si arriva a 1440p con output 4K via TAAU e 60fps, tuttavia quest'ultimi appaiono sensibilmente meno stabili rispetto a quanto visto nelle altre due opzioni.

In generale ElAnalistaDeBits sottolinea come le tre modalità si presentano sostanzialmente uguali sul fronte grafico, con piccole differenze legate principalmente alla qualità delle textures di elementi in lontananza. Ciò detto, per il canale Youtube il modo migliore per godersi Stellar Blade è di giocarlo in modalità Performance (o in alternativa Balanced) visto il raggiungimento dei 60fps, considerando i 30fps della Resolution meno consoni per un Action/Adventure dai ritmi frenetici come quello confezionato da Shift Up.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra intervista esclusiva agli autori di Stellar Blade, così da scoprire ancora più segreti sulla promettente avventura con protagonista Eve.

