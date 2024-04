Stellar Blade su PS5: qual è il vero significato della Demo? Lo svela il Game Director

Grazie anche alla Demo approdata di recente su PS Store, Stellar Blade è il gioco più prenotato su PlayStation 5. Il grande interesse suscitato dalla versione dimostrativa ha così spinto Kim Hyun Tae, Game Director di Shift Up, a svelare le origini di questa Demo: è stata Sony a volerla?

Intervenuto ai microfoni del portale coreano Ruliweb, l'esponente della casa di sviluppo second party alleata con Sony e i PlayStation Studios ha candidamente ammesso che "è stata mia decisione realizzare questa Demo. Perché vedete, i videogiochi coreani che arrivano su console sono davvero rari, perciò ritenevamo giusto creare una Demo che potesse offrire un assaggio dell'esperienza restituita dal gioco principale. D'altronde, non importa quanti video possa guardare di un gioco action, l'unico modo per capirlo davvero è provarlo di persona".

Kim Hyun Tae sottolinea inoltre che "la Demo mostra solo ed esclusivamente ciò che il gioco avrà da offrire all'inizio dell'avventura, non approfondisce tutto ciò che accadrà successivamente e di certo non restituisce a schermo l'esperienza di gioco completa di Stellar Blade. Serve solo a far capire alla gente come funziona il nostro gioco. Col passare delle ore vi accorgerete che il gioco diventerà molto più profondo e vario, quindi considerate la Demo come un piccolo assaggio".

Prima di leggere i vostri commenti per scoprire che cosa ne pensate al riguardo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale in esclusiva su Stellar Blade tra Nier e Souls come fonti di ispirazione, ma c'è tanto altro.

