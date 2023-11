Stellar Blade su PS5: Shift Up si allea con Sony e diventa un team 'second party'

La già ampia famiglia di studi 'second party' di Sony si amplia con Shift Up: gli sviluppatori sudcoreani che stanno dando forma all'action GDR Stellar Blade su PS5 ispirato a NieR annunciano di aver stretto una collaborazione a lungo termine con il colosso tecnologico giapponese.

Il primo effetto di questa importante partnership appena siglata tra Shift Up e la divisione videoludica di Sony è rappresentato, appunto, dal contratto di distribuzione internazionale di Stellar Blade sotto l'egida di Sony Interactive Entertainment.

Nell'annunciare questa collaborazione dalle colonne del portale di Gamechosun, i vertici di Shift Up si dicono entusiasti nel confermare come "grazie a questo contratto e alla partnership appena siglata, Shift Up diventa ufficialmente la prima azienda coreana a unirsi a Sony come team second party".

Restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni su questo titolo, condite magari da scene di gameplay inedite e dagli immancabili chiarimenti sulle tempistiche di commercializzazione di Stellar Blade su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sull'ex Project EVE Stellar Blade, l'action GDR con la spadaccina nello spazio.