Stellar Blade: quando esce la demo gratis per PS5?

Stellar Blade punta ad essere uno dei giochi PlayStation 5 più caldi del 2024. L'Action/Adventure dello studio coreano Shift Up verrà pubblicato il 26 aprile 2024, ma in attesa della versione completa ci sarà modo di provarlo grazie a una demo gratuita.

Sappiamo quando esce la demo di Stellar Blade? La data da cerchiare in rosso sul calendario è vicinissima: la versione dimostrativa sarà disponibile a partire dal 29 marzo 2024, e permetterà a tutti gli interessati di provare in anteprima l'avventura di Eve e farsi così un'idea iniziale su ciò che la nuova produzione targata Shift Up offrirà ai fan. Oltre a questo, i progressi effettuati nella demo si potranno trasferire nel gioco completo una volta acquistato, in quanto la parte di gioco al centro dell'edizione dimostrativa coincide con le fasi iniziali di Stellar Blade. Se giocherete la demo, dunque, non dovrete poi ricominciare da zero la vostra partita una volta passati alla versione definitiva.

Stellar Blade promette di intrattenere i giocatori con un gameplay pieno d'azione e dai ritmi frenetici, lasciando ampio spazio anche alla personalizzazione della protagonista Eve grazie alla presenza di numerosi costumi alternativi. Tra gli altri dettagli, scopriamo se Stellar Blade è interamente tradotto e doppiato in italiano oppure no. E ricordatevi che abbiamo provato la demo di Stellar Blade e intervistato gli autori di Stellar Blade in esclusiva italiana.



E se avete sempre più fame di Action/Adventure dai ritmi spettacolari, eccovi 5 giochi simili a Stellar Blade che possono fare al caso vostro.

