Stellar Blade: quando esce la recensione della nuova esclusiva PS5?

A pochi giorni dall'uscita di Stellar Blade su PlayStation 5 possiamo finalmente annunciarvi quando sarà online la nostra recensione del gioco di Shift Up, disponibile in esclusiva sulla console Sony a partire da venerdì 26 aprile.

La recensione di Stellar Blade sarà online su queste pagine (e sul canale YouTube di Everyeye.it) il 24 aprile alle 16:00 ora italiana, questo l'embargo fissato da Sony Interactive Entertainment per la pubblicazione delle recensioni e degli approfondimenti sul gioco.

Possiamo dirvi che abbiamo già iniziato a giocare a Stellar Blade ma purtroppo non possiamo assolutamente dirvi altro sulle qualità di questo titolo, per sapere il nostro parere dovrete quindi necessariamente attendere la pubblicazione delle recensioni il 24 aprile alle 16:00.

Insieme alla recensione scritta non mancherà la video recensione di Stellar Blade e nei giorni successivi al lancio arriveranno altri contenuti come speciali, approfondimenti legati a storia e gameplay, approfondimenti sul comparto tecnico e guide strategiche per facilitare il compito dei giocatori.

Stellar Blade è entrato in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato e il gioco si appresta ad essere distribuito nei negozi fisici e digitali. Nel frattempo potete scaricare gratis la demo di Stellar Blade da PlayStation Store, la versione di prova vi permette di prendere confidenza con le principali meccaniche di gameplay.

