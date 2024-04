Stellar Blade riceverà microtransazioni in futuro? Solo in un caso, dice Shift Up

Steller Blade si prepara ad esordire su PlayStation 5 il prossimo 26 aprile 2024, ma Shift Up ha già le idee ben chiare sul supporto post-lancio del suo atteso Action/Adventure, soffermandosi anche sulla possibile introduzione di microtransazioni all'interno del gioco.

Ebbene, stando a quanto dichiarato dal director Kim Hyung Tae, non ci sono piani per l'aggiunta di microtransazioni dopo il day one dell'opera: tutto ciò che verrà introdotto dopo l'esordio sul mercato, come i costumi aggiuntivi per Stellar Blade dopo il lancio o la modalità New Game Plus assente nel gioco base, sarà accessibile in maniera del tutto gratuita tramite update. Le microtransazioni ci saranno solo in una circostanza specifica, ossia in caso vengano realizzati costumi crossover in collaborazione con altre compagnie.

"Vogliamo a questo punto chiarire che Stellar Blade non richiederà spese aggiuntive oltre quanto già pagato dai giocatori per il gioco base. La sola eccezione sarà qualora dovessimo creare costumi in collaborazione con le IP di altre aziende, in quel caso potrebbero essere a pagamento. Inoltre non ci sarà il New Game Plus nella versione di lancio, ma aspettate la sua introduzione tramite un update molto presto", queste le esatte parole del director.

Nel frattempo Shift Up è già al lavoro sul suo prossimo progetto, il terzo dopo Goddess of Victory Nikke e Stellar Blade.

