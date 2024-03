Stellar Blade riceverà ulteriori costumi dopo il lancio: saranno gratis?

Tra i diversi contenuti inclusi nel gioco è stato confermato che Stellar Blade offrirà tanti costumi con cui personalizzare la protagonista Eve, almeno una trentina già disponibili al lancio. Ma nei piani di Shift Up ci sarebbe l'intenzione di puntare sugli outfit alternativi anche nei mesi successivi al day one.

Parlando ai microfoni di Game Informer il director Hyung-Tae Kim ha lasciato intendere che ulteriori costumi extra arriveranno all'interno di Stellar Blade come contenuti post-lancio, senza tuttavia rivelare particolari più precisi su questi piani: non è chiaro per adesso se i costumi aggiuntivi verranno messi a disposizione gratuitamente tramite patch oppure se saranno veri e propri DLC a pagamento, così come non è stato specificato quanti ne arriveranno in futuro.

In ogni caso è già stato confermato ufficialmente che i costumi di Stellar Blade presenti al lancio si sbloccano giocando senza ricorrere ad alcun tipo di microtransazione. Ciò potrebbe però essere diverso per gli outfit post-lancio, soprattutto nel caso siano basati su particolari collaborazioni con altre realtà esterne. A questo punto bisogna attendere maggiori chiarimenti da parte di Shift Up, con lo studio coreano ora concentrato sull'esordio di Stellar Blade sempre più vicino: ricordiamo infatti che il promettente Action/Adventure sarà disponibile in esclusiva PlayStation 5 a partire dal 26 aprile 2024.