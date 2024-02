Stellar Blade: niente scansione del viso per l'interprete di Eve, Shift Up spiega perché

Dopo aver svelato la 'vera identità' della protagonista di Stellar Blade, il Game Director di Shift Up Hyung-Tae Kim ha spiegato ai giornalisti di PushSquare perché il suo team ha deciso di non effettuare la scansione in fotogrammetria del volto della modella scelta per interpretare il ruolo di Eve.

L'esponente della casa di sviluppo sudcoreana esordisce nel suo discorso sostenendo come "io e il mio team pensavamo che le fattezze del corpo della modella Shin Jae-eun fossero un perfetto riferimento per il personaggio che stavamo realizzando: per la guerriera Eve volevamo creare un personaggio dal corpo più attraente possibile per l'utente, ecco perché abbiamo deciso di lavorare con lei. Anche se, quando si tratta di bellezza estetica, ciascuno di noi ha delle preferenze e molto dipende da cosa le persone intendono per 'corpo attraente'".

Il Game Director della casa di sviluppo second party dei PlayStation Studios spiega poi perchè il suo team ha scelto di scansionare solo il corpo e non il viso della modella che interpreta Eve: "Lo sviluppo del viso di Eve è precedente alla collaborazione con Shin Jae-eun, di conseguenza abbiamo deciso di mantenere quel volto e di completarne il modello ingame con le scansioni della modella".

Sapevate che in Stellar Blade ci saranno tantissimi costumi e abiti da sbloccare, sia per Eve che per altri personaggi? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che la nuova esclusiva PlayStation 5 sarà disponibile dal 26 aprile, come annunciato dal team Shift Up nel nuovo trailer di Stellar Blade dallo State of Play.