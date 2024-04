Stellar Blade, Shift Up sicura: 'Servono più giochi single player con finale definitivo'

Secondo un report di Newzoo, tra i giochi più giocati al mondo nel 2023 troviamo diversi battle royale e produzioni live-service, anche vecchi di diversi anni. Produzioni di questo tipo continuano ad essere un grande successo molto remunerativo per le rispettive compagnie, ma che ci sostiene la necessità di più giochi single player.

E' questo il pensiero di Shift Up, lo studio coreano autore di Stellar Blade per PS5 appena giunto alla fase Gold e pronto per la pubblicazione fissata al prossimo 26 aprile. E sebbene la compagnia sia nota principalmente per Goddess of Victory Nikke, GaaS di grande successo per sistemi mobile, ciò non impedisce a Shift Up di sostenere la necessità di un focus sempre più concreto sulle esperienze pensate per giocatori singoli e con conclusioni ben definite.

"Il mercato videoludico coreano è molto orientato al mobile e per questo tutti sviluppano giochi per smartphone, tuttavia pensiamo che giochi single player per console con un finale definitivo restino sempre validi e molto importanti, dunque speriamo che Stellar Blade possa rivelarsi un titolo significativo che spinga altri sviluppatori coreani come un punto di partenza e una fonte d'ispirazione per progetti futuri", dice il director Kim Hyung-tae.

L'autore è consapevole delle difficoltà nei profitti che ogni studio può riscontrare con il continuo aumento dei costi di produzione, tuttavia è al tempo stesso sicuro che il mercato videoludico abbia bisogno di varietà, e dunque i giochi single player devono continuare a coesistere con altre tipologie di produzioni. "Per questo Shift Up continuerà ad affrontare la sfida dei giochi su console anche in futuro. Desideriamo fortemente continuare a creare giochi che permettano a tanti giocatori di divertirsi e di sentirsi soddisfatti una volta tornati alla realtà", conclude Kim Hyung-tae.

Siete d'accordo anche voi con le parole del director di Stellar Blade?

