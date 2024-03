Stellar Blade, Shift Up vuole entrare in borsa: la valutazione sarebbe altissima

Shift Up sembra voler puntare sempre più in alto. Mentre cresce l'attesa nei confronti del suo Stellar Blade in arrivo su PlayStation 5 il 26 aprile 2024, lo studio starebbe anche pensando di entrare nella borsa coreana, con un lancio sul mercato pubblico che potrebbe avere un valore elevatissimo.

Secondo gli analisti, infatti, un lancio di Shift Up in borsa potrebbe avere una valutazione pari a 2,3 miliardi di dollari, una cifra impressionante per gli autori non solo di Stellar Blade ma anche del popolare TPS RPG Goddess of Victory Nikke disponibile su PC e dispositivi mobile, il cui grandissimo e costante successo sarebbe il motivo dietro il potenziale valore così notevole dell'azienda. La compagnia coreana ha già presentato richiesta per il lancio in borsa lo scorso 5 marzo e punta ad immettere sul mercato 58 milioni di azioni presso la Korea Stock Exchange. L'IPO, inoltre, verrà guidata da Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities e dalla divisione coreana di JP Morgan Securities.

Nell'ottobre del 2023 Shift Up aveva un valore attorno i 2 trilioni di won (circa 1,5 miliardi di dollari): in quel periodo WeMade Entertainment ha venduto ad Aceville, sussidiaria di Tencent, le 2 milioni di azioni che possedeva della software house coreana. In attesa dunque dell'ingresso ufficiale in borsa di Shift Up, intanto i costumi di Eve in Stellar Blade stanno attirando l'attenzione dei giocatori non solo per il loro numero ma anche per la loro caratterizzazione.

Per ulteriori approfondimento non perdetevi il nostro speciale su Stellar Blade così da scoprire le nostre sensazioni sull'esclusiva PS5 in arrivo ad aprile.