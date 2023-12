Stellar Blade, Sony conferma: l'action GDR ispirato a NieR uscirà nel 2024

Il calendario di Sony con i giochi in uscita nel 2024 su PlayStation 5 s'accompagna a un aggiornamento sullo sviluppo di Stellar Blade, l'ambizioso action ruolistico di Shift Up che trae ispirazione da NieR Automata.

All'esperienza a tinte fantascientifiche conosciuta in orgine come Project EVE è dedicato un intero paragrafo dello speciale redatto dai curatori del PlayStation Blog per illustrare, appunto, i videogiochi destinati ad approdare nel 2024 sulla console Sony di ultima generazione.

Il team del PS Blog descrive Stellar Blade come "un'avventura che sembra davvero promettente, un titolo che combina un'azione fluida e nitida con una grafica straordinaria e una narrazione articolata e innovativa". Sempre dalle colonne del PlayStation Blog ci viene ribadito che Stellar Blade vedrà ufficialmente la luce nel corso del 2024, presumibilmente in contemporanea su PC e in esclusiva console su PS5: l'approfondimento di SIE, ad ogni modo, non fornisce ulteriori precisazioni sul periodo di lancio.

In attesa di un chiarimento da parte del colosso tecnologico giapponese e degli sviluppatori sudcoreani, vi ricordiamo che da poche settimane Shift Up si è alleato con Sony ed è diventato un team 'second party'. Qualora ve lo foste perso, sulle pagine di Everyeye.it trovate anche il nostro speciale sulla spadaccina nello spazio di Stellar Blade, alla scoperta dell'ex Project EVE.