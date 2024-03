Stellar Blade è un Soulslike? Non proprio, ma alcuni punti sono in comune

Sempre più spesso capita che i giocatori si chiedano se un action sia o meno un soulslike a causa della presenza di determinate caratteristiche che lo avvicinano alle ormai celebri produzioni firmate FromSoftware. Scopriamo i motivi per cui Stellar Blade non può del tutto essere associato al sottogenere.

Come si può leggere anche nella nostra intervista esclusiva agli sviluppatori di Stellar Blade, l'opera PlayStation 5 di prossima uscita vanta alcune dinamiche di gameplay che ricordano i soulslike. Proprio come in Dark Souls, infatti, nel gioco sono presenti accampamenti presso i quali è possibile riposarsi al fine di ripristinare il quantitativo di punti salute della protagonista, ricaricare gli oggetti curativi e far spuntare di nuovo tutti i nemici nei paraggi.



La vena "Souls" si evince anche lievemente dallo studio attento dei pattern degli avversari, tuttavia, al netto di questa somiglianza, Stellar Blade non può essere definito a tutto tondo un soulslike, e gli sviluppatori si sono semplicemente ispirati ai giochi FromSoftware per queste meccaniche. Il titolo Shift-Up è action in terza persona di stampo molto tecnico, in cui è possibile eseguire combo e sbloccare una miriade di abilità attive da impiegare durante gli scontri con i nemici classici e i boss.

In attesa di poter scoprire ulteriori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che mancano solo poche ore al debutto della versione di prova gratuita di Stellar Blade, che da venerdì 28 marzo 2024 potrà essere scaricata solo su PlayStation 5 tramite il PlayStation Store.

