Stellar Blade, tanta varietà e altrettanto divertimento: ecco cosa si sa sui boss

Ci avviciniamo sempre più all'uscita della nuova esclusiva PS5 Stellar Blade, la quale promette di dare parecchio spettacolo agli amanti del genere di riferimento. Ma sarà davvero così? Secondo le ultime informazioni emerse in rete, sembrerebbe proprio di sì: in Stellar Blade ci saranno diversi boss, i quali andranno a creare un'esperienza unica.

Stando a quanto rivelato dallo YouTuber Julien Chièze tramite un video pubblicato nella giornata di ieri 10 marzo, Stellar Blade avrà all'incirca 20 boss da affrontare. Ciò significa, in poche parole, che EVE dovrà affrontare parecchi nemici durante il suo cammino, andando così ad offrire un'esperienza alquanto interessante per i giocatori che si cimenteranno con l'avventura confezionata da Sony Interactive Entertainment e creata da Shift UP.

Dagli ulteriori dettagli rivelati tramite la fonte sopracitata, sappiamo anche che i boss varieranno dalle dimensioni umane a quelle di un colosso. Si tratta di un'informazione interessante, soprattutto perché le premesse continuano ad essere ancor più positive di prima: l'avventura messa a punto con Stellar Blade potrebbe quindi essere ricca di sorprese per i videogiocatori. A questi punto, però, non ci resta che attendere la sua uscita, pervista per il prossimo 26 febbraio. Impazienti di saperne di più su questa avventura? Allora vi invitiamo a recuperare il nostro articolo in cui andiamo alla scoperta dell'ex Porject EVE, Stellar Blade.