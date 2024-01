Stellar Blade: trailer con data d'uscita per l'action in arrivo solo su PS5

Ad aprire lo State of Play di questa sera è stato proprio Stellar Blade, l'action in terza persona che era sparito dai radar ormai da qualche mese. Nel corso dell'evento trasmesso in streaming, Sony ha mostrato numerose sequenze di gameplay e ha svelato quando potremo iniziare a giocare nei panni di Eve.

Stellar Blade ha avuto parecchio spazio nel corso dell'evento, dal momento che il team di sviluppo ha deciso di mostrare un generoso quantitativo di clip che hanno messo in evidenza varie situazioni di gioco. Sembrerebbe infatti che il gioco alterni sequenze più action ad altre di esplorazione all'interno di un hub, nel quale la bella protagonista può interagire con gli NPC, accettare missioni presso un tabellone e potenziare l'equipaggiamento. Sembrerebbe inoltre che la giovane combattente abbia a disposizione numerosi costumi, visto che tra un filmato di gameplay e l'altro aveva sempre abiti differenti.

La sequenza finale della presentazione svela anche quale sarà il day one: il gioco approderà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 26 aprile 2024 e sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5, sebbene non si escluda l'arrivo su PC in un secondo momento.

