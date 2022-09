Stellar Blade è il nome ufficiale di Project EVE: nuovo trailer per l'action GDR su PS5

Nel corso dello State of Play di settembre, gli sviluppatori sudcoreani di Shift Up hanno solleticato la curiosità degli appassionati di avventure sci-fi mostrando in video delle spettacolari scene in-engine di Stellar Blade, l'action GDR conosciuto fino a ieri come Project EVE.

Il ricco materiale multimediale confezionato dagli autori asiatici testimonia l'elevata qualità del comparto grafico di Stellar Blade e la volontà, da parte dei suoi sviluppatori, di erigere l'impalcatura tecnica e ludica sulle fondamenta di una campagna principale solidamente ancorata su un cast di protagonisti e personaggi secondari quantomai ampio.

In questo nuovo trailer, il team di Shift Up ci invita a seguire EVE nella sua missione per salvare la Terra da un nemico inarrestabile: i fugaci scampoli di gameplay mostrati lasciano intravedere un'ambientazione semi-open world e un sistema di combattimento che sembra pescare a piene mani da titoli come NieR Automata.

La commercializzazione di Stellar Blade è prevista nel 2023: il nuovo video in-engine dello State of Play conferma l'esclusiva PlayStation 5, ma solo su console, di conseguenza il titolo dovrebbe vedere la luce in contemporanea su PS5 e PC. In attesa di ulteriori dettagli su storia e gameplay di Stellar Blade da parte degli sviluppatori, vi lasciamo a questo nostro speciale su Project EVE, l'action RPG per PS5 ispirato a NieR Automata.