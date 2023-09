Stellar Blade uscirà anche in formato fisico: l'esclusiva PS5 avrà il multiplayer?

Si torna a parlare di Stellar Blade, promettente Action/Adventure da un po' di tempo sparito dai radar. La pagina PS Store di Stellar Blade si è infatti aggiornata con una serie di nuove FAQ che danno qualche informazioni in più sull'opera sviluppata da Shift Up.

Oltre alla conferma che il gioco sarà esclusiva console PlayStation 5 essendo prodotto da Sony Interactive Entertainment, Stellar Blade uscirà ufficialmente anche in formato retail, presumibilmente in contemporanea all'edizione digitale: "Sarà possibile preordinare una versione su disco", quella la breve risposta alla FAQ. E per quanto riguarda la presenza di possibili elementi multiplayer? "Solo per giocatore singolo", questa la rapida ma decisa risposta che esclude dunque la presenza di qualunque tipo di contenuto multigiocatore all'interno di Stellar Blade.

Spazio anche per un quesito sulla difficoltà dell'opera, che promette di regalare soddisfazioni agli amanti del genere appassionati di sfide stimolanti: "Il combattimento richiede attacchi decisi, difesa ed elusione. È essenziale imparare gli schemi di attacco dei nemici e contrattaccare con precisione, quindi la sfida sarà impegnativa, soprattutto nei numerosi scontri con i boss del gioco". Mistero invece sull'uscita di Stellar Blade, ancora sprovvisto di una data che si spera possa essere svelata quanto prima.

In attesa dunque di rivedere il gioco in azione con ulteriori novità, la nostra anteprima di Stellar Blade vi rinfresca la memoria su cosa offrirà l'opera e le sue potenzialità.