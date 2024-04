Stellar Blade sta per uscire, ma c'è chi ha già sbloccato (quasi) tutte le abilità

Shift Up lo aveva detto ai fan di "andarci piano" con la demo, ma sembra che più giocatori non abbiano seguito il consiglio: c'è chi ha giocato la demo di Stellar Blade per oltre 50 ore, e c'è anche chi ha già sbloccato l'albero delle abilità quasi nella sua interezza.

Su Reddit l'utente Hardwarecheese ha giocato così tanto alla versione di prova di Stellar Blade da aver già ottenuto la larga maggioranza delle abilità di Eve, mostrandoci dunque una panoramica dei suoi sforzi attraverso l'albero quasi interamente completato. "Sono felice di trasferire tutti i miei progressi nel gioco completo e viverlo per la prima volta già con la maggior parte delle mosse sbloccate sin da subito", dice il giocatore ricordando che è appunto possibile trasferire nella versione completa di Stellar Blade tutti i progressi raggiunti nella demo, comprese le abilità.

Tra attacchi standard, poteri speciali e tecniche di sopravvivenza, l'albero di Stellar Blade appare piuttosto sofisticato e con tante opzioni che promettono di rendere ancora più varia e coinvolgente l'azione. Ma se non avete giocato così a fondo la demo, nessun problema: scoprirete tutti i poteri a disposizione della protagonista a partire dal 26 aprile 2024, data in cui il gioco completo fa il suo esordio su PlayStation 5.

Shift Up ha anche confermato che Stellar Blade non avrà alcuna censura e si presenterà con gli stessi identici contenuti in tutti i territori.

