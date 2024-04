Stellar Blade: i nuovi video ci portano alla scoperta di Lily, Adam e Tachy

Celebrata sui social la fase Gold di Stellar Blade, per i ragazzi di Shift Up è già tempo di rimettersi all'opera sfornando ben tre video approfondimenti sul cast di personaggi secondari che seguirà le gesta compiute dalla protagonista dell'atteso action adventure in esclusiva PlayStation 5.

Nella battaglia che dovremo ingaggiare contro le forze di Naytiba per riconquistare la Terra, gli amici di EVE saranno di fondamentale importanza nell'aiutarla a far fronte alle avversità. Il terzetto di filmati di approfondimento parte da Tachy, un'ufficiale comandante della Settima Unità Aerea che metterà a disposizione della protagonista tutta la sua esperienza e le sue abilità di combattimento per aiutarla a sopravvivere.

Spazio poi a Lily, una giovane ma geniale tecnica che metterà a frutto il suo talento migliorando l'equipaggiamento di EVE attingendo ai materiali e alle competenze acquisite dalla protagonista nel corso della campagna principale. Non meno importante sarà poi il ruolo giocato da Adam, un predone che vaga per le lande desolate e al quale dovremo rivolgerci per mantenere in vita la città ribelle di Xion e garantire la sopravvivenza dei pochi abitanti umani scampati alla furia delle forze Naytiba.

Il lancio di Stellar Blade è previsto per il sempre più prossimo 26 aprile solo su PlayStation 5. Prima di lasciarvi ai commenti e ai nuovi video pubblicati da Shift Up, sapete qual è il vero significato della Demo di Stellar Blade?

