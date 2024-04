Stellar Blade in video: il viaggio di Eve ha inizio con il primo Making Of

Dopo averci spronati a combattere i mostruosi boss Naytiba di Stellar Blade, la macchina mediatica del team PlayStation si rimette alacremente in moto per farci ripercorrere con un video Making Of le tappe più importanti dello sviluppo della nuova esclusiva PS5 ormai prossima al lancio.

Dagli sforzi compiuti nel dare forma al concept originario all'impegno profuso nelle sequenze motion capture e nella realizzazione vera e propria del progetto, i ragazzi di Shift Up descrivono il lavoro svolto di concerto con Sony per concretizzare la visione creativa di Stellar Blade, un titolo che promette di fare felici tutti gli appassionati di action adventure venati di elementi soulslike.

Il video Dietro le Quinte ci porta così alla scoperta delle origini di Stellar Blade, con le dichiarazioni degli esponenti di Shift Up accompagnate da sequenze inedite tratte dalle sessioni mocap e dalle prime build di sviluppo.

La battaglia per la riconquista della Terra riprenderà il 26 aprile solo ed esclusivamente su PlayStation 5. Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo filmato propostoci da Sony, non prima però di invitarvi a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale in esclusiva su Stellar Blade tra Nier e Souls come ispirazione, ma c'è molto altro.

