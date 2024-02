Stellar Blade, volete il doppiaggio giapponese? Sarà disponibile solo in Giappone

Dopo la conclusione dello State of Play che ha mostrato al mondo intero il trailer d Stellar Blade con la data d'uscita per l'action in arrivo solo su PS5, sopraggiungono delle novità che non faranno piacere ai fan delle produzioni che strizzano l'occhio all'oriente: il doppiaggio giapponese di Stellar Blade sarà disponibile solo in Giappone.

Tale notizia, arrivata direttamente dalle pagine di PushSquare, rivela che "il gioco offre un totale di ventidue lingue diverse e ben nove doppiaggi", ma i dialoghi di Stellar Blade doppiati in giapponese non saranno disponibili in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto dichiarato da un portavoce di Shift Up, la software house dietro lo sviluppo del titolo in questione, "questo è dovuto ai doppiatori, che saranno disponibili solo per il territorio giapponese". Tuttavia, ciò non spiega nel dettaglio quali siano le ragioni dietro la volontà di relegare il doppiaggio in tale lingua alla sola Terra del Sol Levante, sollevando così alcuni interrogativi circa tale decisione.

Tuttavia, come riferito dal director Hyung-Tae Kim, tra le lingue disponibili in Stellar Blade vi sarà il coreano, che sarà caratterizzata dal lip-sync con i vari modelli dei personaggi insieme all'inglese e al giapponese. Cosa ne pensate di quanto riportato da Shift Up sull'assenza della lingua giapponese in tutto il mondo (ad esclusione del Giappone)? Ritenete che la mancanza di tale idioma sia grave, o si tratta di un elemento marginale? Prima di salutarvi, vi rimandiamo alla lettura del nostro articolo dedicato alla scoperta di Stellar Blade, l'ormai ex Project Eve.