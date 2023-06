Stellar Wanderer DX: il simulatore spaziale 'vecchia scuola' si presenta su PC e console

Senza esserci ripresi dallo Starfield Direct e dalle sue ambizioni senza confini, rimaniamo tra le stelle per immergerci nelle atmosfere 'vecchia scuola' di Stellar Wanderer DX, il nuovo simulatore spaziale che gli studi Dream Builder contano di lanciare tra qualche mese su PC e console.

La nuova esperienza a tinte sci-fi prodotta da Leoful promette di farci esplorare un vasto universo free roaming pieno di missioni da svolgere e di misteri da scoprire. Nel corso della campagna principale potremo sfruttare a nostro vantaggio le abilità e i bonus speciali delle quattro classi di pilota presenti nel titolo (Fighter, Trader, Tank ed Engineer) per esplorare la galassia e compiere tutta una serie di attività, dalla caccia ai pirati spaziali all'estrazione mineraria, passando per il commercio e i legami diplomatici da intrecciare con le fazioni in guerra per il controllo delle risorse dei settori più importanti della Via Lattea.

Partecipando alle missioni sarà inoltre possibile aggiornare e personalizzare liberamente la propria astronave, applicando una serie infinita di migliorie, potenziamenti ed equipaggiamenti per far aderire il gameplay ai propri gusti. Prima di lasciarvi alle immagini e al video di presentazione, vi informiamo che il lancio di Stellar Wanderer DX è previsto nel 2024 su PC, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.