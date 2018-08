Stellaris: Console Edition annunciato per PlayStation 4 e Xbox One

Paradox Interactive e Tatalus Media hanno annunciato Stellaris: Console Edition, riedizione dello strategico spaziale Stellaris pensata per PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo sarà presente in forma giocabile alla GamesCom 2018 di Colonia.

Stellaris: Console Edition proporrà la stessa tipologia di gameplay dell'originale e gli stessi contenuti della versione PC, riadattando l'interfaccia e il sistema di controllo per il pad, in modo che l'esperienza di gioco possa essere fruita senza problemi anche su console.

Di seguito elenchiamo le caratteristiche principali di Stellaris: Console Edition come descritte dal publisher:

Osserva la vastità dello spazio formato dalle galassie procedurali, con un numero incalcolabile di pianeti da esplorare.

Incontra una miriade di razze aliene selvagge, stravaganti e pericolose che potrebbero rivelarsi partner commerciali cruciali o forze conquistatrici impegnate a schiavizzare la tua civiltà.

Affronta la guerra spaziale strategica e la gestione delle risorse per garantire la sopravvivenza e il progresso del tuo impero.

Esplora le anomalie scientifiche e scopri meraviglie tecnologiche in tutta la galassia per utilizzarle a tuo vantaggio.

Governa la tua popolazione nascente e assicurati il potere attraverso la manipolazione di politiche interne, fazioni, tradizioni e altro ancora.

Al momento Stellaris: Console Edition non è provvisto di una finestra di lancio, ma sappiamo che il titolo sarà presente alla GamesCom 2018 di Colonia in forma giocabile.