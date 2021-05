Stellaris Console Edition ottimizzato per PS5 e Xbox Series X; data della nuova espansione

Nel corso del PDXCON ha trovato spazio anche Stellaris Console Edition e il suo quarto pacchetto di espansione in dirittura d'arrivo durante il mese di giugno.

Paradox Interactive ha annunciato che il quarto pacchetto di espansione per Stellaris: Console Edition sarà disponibile il 17 giugno. Il pass prende il via con Federations, un’espansione incentrata sulla comunità galattica e sulla sua politica interna. Federations offre ai giocatori capacità diplomatiche estese, oltre a istituire un potente senato galattico. Gli aspiranti legislatori hanno ora la possibilità di mostrare la loro abilità politica a livello astronomico. Le caratteristiche principali di Federations sono:

Federazioni estese : Con capacità diplomatiche estese, i giocatori possono raggiungere la coesione interna delle loro federazioni e sbloccare potenti ricompense per tutti i membri.

: Con capacità diplomatiche estese, i giocatori possono raggiungere la coesione interna delle loro federazioni e sbloccare potenti ricompense per tutti i membri. Comunità galattica : Unisci gli imperi spaziali con un senato galattico che può votare su una vasta gamma di risoluzioni per guidare le agende legislative. Ad esempio, i giocatori possono approvare una risoluzione per aumentare gli impegni per la difesa collettiva o incanalare i profitti verso le élite ricche.

: Unisci gli imperi spaziali con un senato galattico che può votare su una vasta gamma di risoluzioni per guidare le agende legislative. Ad esempio, i giocatori possono approvare una risoluzione per aumentare gli impegni per la difesa collettiva o incanalare i profitti verso le élite ricche. Origini : Ogni impero ha una storia che plasma il suo percorso. Dona alla tua civiltà radici più profonde con il nuovo sistema di Origins. Scegliendo un’origine, i giocatori possono arricchire il background del loro impero e modificarne le condizioni di partenza.

: Ogni impero ha una storia che plasma il suo percorso. Dona alla tua civiltà radici più profonde con il nuovo sistema di Origins. Scegliendo un’origine, i giocatori possono arricchire il background del loro impero e modificarne le condizioni di partenza. Nuove costruzioni: Costruisci nuovi gloriosi progetti per il tuo impero come il Juggernaut, un’enorme base stellare mobile che fornisce una base di riparazione mobile anche in territorio nemico, o il Mega Shipyard, una nuova megastruttura che può sfornare flotte con una velocità incredibile.

Il pass di espansione includerà anche le seguenti aggiunte entro la fine dell’anno:

Ancient Relics Story Pack : Scopri le rovine di civiltà morte da tempo in Relic Worlds per ricostruire la storia della loro ascesa e della loro eventuale caduta. Scovare le loro città e navi abbandonate per portare alla luce la verità, scoprire potenti reliquie e sfruttarle per le ambizioni del tuo impero.

: Scopri le rovine di civiltà morte da tempo in Relic Worlds per ricostruire la storia della loro ascesa e della loro eventuale caduta. Scovare le loro città e navi abbandonate per portare alla luce la verità, scoprire potenti reliquie e sfruttarle per le ambizioni del tuo impero. Necroids Species Pack: Una nuovissima selezione di ritratti, educazione civica, set di navi e altri cosmetici per i giocatori che non temono l’aldilà o il lato oscuro della galassia. I necroidi sono una specie intelligente che crede che la morte non sia la fine, ma piuttosto l’inizio del loro viaggio.

Paradox ha ottimizzato Stellaris: Console Edition per le console Xbox Series X|S di nuova generazione, così come su Playstation 5. In occasione del quinto anniversario del titolo, che ha ormai oltrepassato le 4 milioni di copie vendute, potrete giocarci gratis da oggi fino al 24 maggio, e potrete inoltre approfittare di sconti fino al 75% su gioco base ed espansioni. In cima e in calce alla notizia trovate due filmati in cui vengono illustrate tutte le novità del gestionale spaziale di Paradox.