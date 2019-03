Stendardo di Ferro della Stagione del Ramingo di Destiny 2: ecco le principali novità

Dopo aver sancito l'inizio della Stagione del Ramingo con il lancio del DLC Rischio Cosmico, gli sviluppatori di Bungie si preparano a rimpolpare di contenuti l'universo sci-fi di Destiny 2 col ritorno delle sfide multiplayer dello Stendardo di Ferro.

In base alle informazioni condivise dagli autori statunitensi sulle pagine del loro sito, Lord Saladin tornerà a prendere il suo posto sulla Torre dell'ultima città della Terra a partire dal 26 marzo alle ore 19:00 italiane e ci permetterà di partecipare alle attività di Iron Banner fino al 2 aprile, sempre alle ore 19:00.

I Guardiani che vorranno mettersi alla prova nel Crogiolo multiplayer di Destiny 2: I Rinnegati durante il prossimo Stendardo di Ferro potranno utilizzare due beni di consumo inediti per modificare il combattimento attraverso delle variazioni di Potere. Il primo di questi oggetti, il Fardello di Ferro, ridurrà il proprio Potere di ben 100 livelli per completare un nuovo Trionfo e acquisire, così facendo, una versione aggiornata, e Prodigiosa, di Ammonimento del Saggio.

Il secondo oggetto pensato da Bungie per venire incontro alle esigenze di chi si approccia saltuariamente alle sfide del Crogiolo, il Favore del Lupo, aumenta di 100 il livello Potere del proprio Guardiano per 30 minuti per aiutare coloro che normalmente non giocano alla modalità multiplayer competitiva di Destiny 2.

In funzione di queste modifiche, sono state aggiornate anche le Taglie per fornire più scelta all'utente e garantire l'ottenimento di una ricompensa potente dopo il completamento anche grazie alla possibilità di comprare direttamente delle ricompense specifiche da Lord Saladin. Quest'ultimo, inoltre, offrirà l'emblema Peso della Consapevolezza per contare il numero di avversari di alto livello sconfitti durante il fardello di ferro.

Su queste pagine trovate infine un nostro approfondimento su Azzardo Eccelso e Vendetta, due delle novità più importanti della Stagione del Ramingo di Destiny 2.