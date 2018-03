Stephen Hawking, Anonymous, Elon Musk, SpaceX e Tesla. Le top news tech della settimana

E' stata una settimana che ha visto come protagonista assoluta la scienza. Non solo a causa della morte di, che ha spiazzato tutto il mondo accademico e non, ma anche per le tante dichiarazioni arrivate da, che ha parlato anche di SpaceX al SXSW. Andiamo però in ordine.

Elon Musk tra IA, SpaceX e Tesla

Partiamo da quello che, come dicevamo poco sopra, è stato uno dei protagonisti assoluti di questa settimana.

Stiamo ovviamente parlando del fondatore di SpaceX ed amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, il quale ha parlato a sorpresa al SXSW e, dopo aver mostrato un filmato promozionale del Falcon Heavy creato in collaborazione con gli autori di Westworld, ha affrontato molti dei temi a lui cari. Si è ovviamente partito dei viaggi su Marte e del primo razzo, che potrebbe partire già nel 2019 e che secondo Musk sarà un punto cruciale per la sopravvivenza della razza umana.

Musk ha anche discusso delle intelligenze artificiali, che secondo il genio visionario avrebbe bisogno di una regolamentazione in quanto sono "più pericolose delle armi nucleari".

Addio a Stephen Hawking

Proprio su quest'ultimo punto, si era detto d'accordo anche Stephen Hawking, il quale aveva avanzato delle teorie piuttosto preoccupanti, affermando senza mezzi termini che "l'IA potrebbe portare alla scomparsa dell'umanità".

Sono state queste le ultime dichiarazioni di Hawking prima della sua morte, avvenuta mercoledì mattina nella sua casa di Cambridge.

Una perdita gravissima per il mondo accademico e della cosmologia, che ha perso una delle menti più brillanti.

Moltissime le reazioni da parte del mondo della scienza, che ha voluto ricordare attraverso Twitter lo scienziato. Tra i vari messaggi figurano anche i messaggi di NASA ed ESA, oltre che dell'amministratore delegato di Apple, Tim Cook.

Il cervello nel cloud

Tra le notizie più apprezzate della settimana figura quella che ha come protagonista Nectome, una compagnia che vuole caricare il cervello umano nel cloud, ma la procedura ha un aspetto negativo. Dal momento che è prevista l'immissione nel cervello di alcune sostanze, la procedura può provocare la morte della persona.

Anonymous contro il MIUR

E' stato un inizio di settimana turbolento per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il cui sito web è stato attaccato dagli hacktivisti di Anonymous. Il gruppo di hacker ha preso di mira non solo il sito web, ma anche il decreto "La Buona Scuola" del Governo Renzi, pubblicando migliaia di indirizzi email collegati a professori e personale amministrativo. Il MIUR però ha minimizzato sull'accaduto.

La settimana del Galaxy S9

E' anche stata la settimana del debutto italiano dei nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus di Samsung, che sono disponibili nel nostro paese al prezzo consigliato di 899 e 999 Euro.

Anche gli operatori telefonici della Penisola si sono adoperati, lanciando una serie di offerte che sicuramente saranno ritenute valide e convenienti da molti utenti.