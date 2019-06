Stile e sorprese nel trailer di lancio di Bloodstained Ritual of the Night!

In occasione dello scorso maggio, il team guidato da Koji Igarashi ha presentato al pubblico un nuovo trailer di Bloodstained Ritual of the Night, con il quale è stata annunciata la data ufficiale di pubblicazione dell'atteso progetto.

Il nuovo metroidvania realizzato da Igarashi, e per questo noto anche come "Igavania", è disponibile a partire da oggi, martedì 18 giugno su diverse piattaforme. Bloodstained Ritual of the Night esordisce infatti su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Gli utenti Nintendo Switch dovranno invece attendere ancora qualche giorno prima di poter provare con mano la produzione di 505 Games, attesa sulla console ibrida a partire dal prossimo 25 giugno (edizione digitale) e 28 giugno (edizione fisica).

Per celebrare la prima pubblicazione, il team di sviluppo ha pubblicato un ricco trailer di lancio per Bloodstained: Ritual of the Night, che ospita al suo interno alcune sorprese. In apertura al filmato troviamo infatti lo stesso Igarashi, pronto a presentarci la sua nuova creazione. Oltre a mostrarci sequenze di gioco, il trailer ci annuncia anche che quest'ultimo godrà della pubblicazione di diversi DLC gratuiti, mentre la sequenza finale sembra preannunciare una collaborazione d'eccezione...Non vogliamo tuttavia togliervi il piacere della scoperta: vi invitiamo dunque a visionare in prima persona il trailer, disponibile direttamente in apertura a questa news!



Per maggiori informazioni sul gioco, vi segnaliamo che Igarashi ha recentemente offerto alcuni commenti in merito alla durata di Bloodstained Ritual of the Night.