Ecco gli stili di combattimento di Joon-gi Han and Tianyou Zhao in Yakuza Like a Dragon

Sega ha diffuso nuove informazioni ed immagini per quanto riguarda l'attesissimo Yakuza: Like a Dragon. Il gioco continua a suscitare molta curiosità nei fan, in quanto sarà il primo capitolo che non vedrà come protagonista Kazuma Kiryu, volto storico della serie.

Le prime recensioni di Yakuza Like a Dragon sono positive infatti, come dimostra il 38/40 elargito da Famitsu, per cui c'è davvero di cui essere ottimisti. Stando alle voci dell'ultima ora inoltre, Yakuza 7 potrebbe essere doppiato in inglese.

Ad alimentare ulteriormente la curiosità dei giocatori, Sega ha diffuso anche delle informazioni sullo stile di combattimento di due personaggi come Joon-gi Han e Tianyou Zhao.

La classe del primo è quella di un "Hitman", che combatte con uno stile che ricorda quello della boxe, ed è dotato di tirapugni. Può però utilizzare anche delle tecniche speciali in cui utilizza lo stealth e i nascondigli per cogliere di sorpresa il nemico. Infine è capace di usare anche delle armi come coltelli, veleno e pistole.

Lo stile di Tianyou Zhao è detto "Mafia": il personaggio utilizza una spada e combatte i nemici con movimenti acrobatici e può far sanguinare gli avversari infliggendogli così un malus. Utilizza anche le arti marziali cinesi.

Yakuza Like A Dragon uscirà in Occidente nel corso del 2020.