Still Wakes the Deep: il Gameplay Reveal ci porta nelle profondità del survival horror

In occasione dell'Xbox Partner Preview del 25 ottobre, Secret Mode e The Chinese Room hanno solleticato la curiosità degli appassionati di survival horror e mostrando il Game Reveal di Still Wakes the Deep, l'esclusiva Xbox in arrivo nel 2024 anche su Game Pass.

Il filmato propostoci dagli sviluppatori indie ci aiuta a familiarizzare con le dinamiche di gameplay di questa avventura horror in prima persona ambientata su una piattaforma petrolifera. Le atmosfere claustrofobiche del viaggio da compiere insieme al proprio alter-ego vengono alimentate dai pericoli costanti che i giocatori dovranno affrontare per sopravvivere alle avversità, come testimoniano le grida che accompagnano le scene ingame confezionate da Secret Mode.

Ai giocatori spetterà inoltre il compito di trovare gli altri membri dell'equipaggio e aiutarli a trovare una via di fuga da questo dedalo di corridoio angusti e strutture fatiscenti, il tutto sullo sfondo di un'esperienza narrativa che verterà attorno alla raccolta di oggetti e alla risoluzione di enigmi ambientali sempre più complessi.

La commercializzazione di Still Wakes The Deep è prevista nel 2024 su PC e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.