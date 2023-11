Still Wakes the Deep: l'horror dei creatori di Dear Esther in un video dedicato ai suoni

Ad aprire il PC Gaming Show Most Wanted 2023 è stato Still Wakes the Deep, il nuovo progetto degli autori di Dear Esther. In occasione dell'evento, gli sviluppatori di Dear Esther hanno annunciato chi si occuperà della colonna sonora del survival horror.

Nel trailer, infatti, scopriamo che sarà Jason Graves a lavorare alla colonna sonora ufficiale. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Graves ha vinto un premio BAFTA come compositore e nel suo curriculum ci sono episodi di brand molto noti al pubblico come Tomb Raider, Far Cry, Moss, Dead Space, Until Dawn e The Dark Pictures Anthology. Insomma, si tratta di un esperto che ha lavorato anche a molti titoli horror. Nel corso del filmato possiamo anche vedere la cura riposta dagli sviluppatori di The Chinese Room nella realizzazione dei suoni, molto importanti per una produzione di questo tipo.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Still Wakes the Deep arriverà nel corso del 2024 solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Purtroppo non è stata svelata una finestra di lancio nel corso del PC Gaming Show ed è probabile che per saperne di più sull'uscita dovremo attendere ancora un po'.

Avete già dato un'occhiata al filmato di gameplay di Still Wakes the Deep che ci porta nelle profondità del survival horror?