Still Wakes The Deep: il survival horror in mare aperto arriva a inizio 2024

L'Xbox Showcase pensa anche agli amanti di survival horror: Secret Mode e The Chinese Room hanno infatti annunciato Still Wakes The Deep, avventura ambientata in una piattaforma petrolifera costruita in mezzo al mare, dalle atmosfere oscure e claustrofobiche.

Impostato con una visuale in prima persona, il protagonista del gioco è un operaio della struttura, situata nel Mare del Nord e colpita da una terribile tempesta. Non solo: un misterioso orrore ha invaso l'enrome postazione petrolifera trasformando l'area in un concentrato di morte e terrore. Mosso dall'istinto di sopravvivenza e sfruttando tutte le risorse che trova lungo il suo cammino verso la salvezza, l'opera si metterà alla ricerca di una via di fuga, ma la sua lotta per la sopravvivenza si rivelerà in ogni caso ardua e drammatica, essendo rimasto intrappolato in una stazione in mezzo al mare.

Oltre a combattere il male che lo circonda, lo scopo del protagonista sarà anche trovare altri membri dell'equipaggio, aiutandoli a sopravvivere alle atrocità che hanno preso il contro della piattaforma. In Still Wakes The Deep non ci saranno armi o abilità particolari con cui difendersi: bisognerà fare interamente ricorso al proprio ingegno e la sua forte determinazione, solo così si potrà fuggire da quell'orrore.

Still Wakes The Deep è atteso per l'inizio del 2024 non solo su PC e Xbox Series X/S (con esordio al day one anche su Xbox Game Pass), ma anche su PlayStation 5. Sempre nel corso dell'Xbox Showcase è stato anche annunciato Clockwork Revolution, Action/RPG in salsa steampunk.