Still Wakes The Deep uscirà a giugno! Il gioco arriverà anche su Game Pass

Nell'arco dei mesi vi è stato modo a più riprese di parlare di Still Wakes The Deep e del suo arrivo a inizio 2024. L'horror in mare aperto realizzato dai ragazzi di The Chinese Room e Secret Mode è pronto a regalare un'esperienza imperdibile per tutti gli amanti del genere di riferimento. Pronti a scoprire gli orrori avvenuti durante gli anni '70?

"1975. Un disastro si abbatte sulla piattaforma petrolifera di Beira D, al largo delle coste della Scozia. Attraversa i resti della piattaforma per salvare il tuo equipaggio da un orrore ultraterreno che sfida ogni logica". Le premesse narrative di Still Wakes The Deep sono più che positive: quella che verrà è un'avventura indie nel 2024 che non conoscete e che potrebbe sorprendervi, complice il desiderio di ritornare alla narrativa del genere horror per la software house che ha dato i natali ad avventure del calibro di Amnesia: A Machine for Pigs e non solo.

Pronti a vestire i panni di un "operaio in servizio su una piattaforma petrolifera nelle gelide e oscure acque del Mare del Nord"? Still Wakes The Deep è pronto a debuttare su il 18 giugno 2024 su PS5, Steam, Xbox Series X|S e Game Pass. Siete desiderosi di cimentarvi in questo viaggio all'insegna dell'horror?

