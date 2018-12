Stop ai giochi PS3 e Vita su PlayStation Plus, Sony si prepara a supportare PS5?

In queste ore Sony Interactive Entertainment ha inviato agli abbonati PlayStation Plus una email per ricordare che dall'8 marzo 2019 non verranno più resi disponibili nuovi giochi per PS3 e Vita agli iscritti al servizio. Secondo molti, una manovra necessaria in vista del lancio di PlayStation 5...

Non è chiaro se al posto dei giochi per le due "vecchie" console Sony voglia regalare altri giochi PlayStation 4 (in aggiunta ai consueti due) oppure per PlayStation VR, maggiori dettagli in tal senso potrebbero arrivare all'inizio del prossimo anno.

La maggior parte dei server dei giochi PS3 sono stati disattivati negli anni e questo ha reso probabilmente più difficile riuscire a trovare titoli validi da aggiungere alla Instant Game Collection mentre per quanto riguarda PlayStation Vita la decisione potrebbe essere stata presa in seguito alla difficoltà di chiudere accordi con sviluppatori e publisher.

Sony introdurrà anche giochi per PlayStation 5 nella Instant Game Collection sin dal lancio della console? Questa è una domanda interessante che al momento, per ovvi motivi, non trova risposta, appare però difficile pensare che giochi per PS5 possano essere aggiunti al catalogo sin dal primo mese di vita della nuova console, nel 2019 ne sapremo certamente di più.