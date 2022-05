Lo Store di Google Stadia ha una nuova interfaccia: ora è più facile da usare

Il negozio online di Google Stadia si rinnova e presenta ora una nuova design, molto più dettagliato e ben più semplice da utilizzare. Le segnalazioni stanno arrivando in massa dai social network come Twitter, con diversi utenti che stanno segnalando i cambiamenti per la nota piattaforma gaming di Google.

Si tratta indubbiamente di una modifica gradita e più volte richiesta dai fan, che adesso potranno trovare in maniera più agevole giochi, demo e i titoli esclusivi per Stadia Pro (a tal proposito, Outriders è tra i primi giochi gratis di maggio 2022 per Google Stadia Pro) grazie a una grafica più chiara e descrizioni più dettagliate di tutti i prodotti disponibili, tra prezzi di vendita e caratteristiche varie. Le free trials, inoltre, permetteranno a tutti i giocatori di provare all'instante i titoli selezionati riducendo fortemente i tempi di attesa.

Il redesign dell'interfaccia utente principale del sistema era stato annunciato durante il Google for Games Developer Summit di marzo 2022, che aveva consentito a potenziali utenti di poter navigare tra i menù dello store di Stadia senza il bisogno di registrare subito un proprio account. In attesa che ogni possessore della piattaforma possa godere della nuova UI, ricordiamo che 100 giochi arriveranno su Google Stadia nel corso del 2022, dunque non mancheranno sorprese per i fan di Stadia.