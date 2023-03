Lo store mobile di Xbox aprirà nel 2024, la promessa di Phil Spencer

Intervistato dal Financial Times, Phil Spencer ha ribadito l'intenzione di Microsoft di approdare su piattaforme mobile con uno store proprietario nel corso del 2024. Una mossa che porterebbe Xbox a disporre di un proprio store digitale su smartphone e tablet iOS e Android.

Grazie ad una nuova legge siglata dal Parlamento Europeo, da marzo 2024 sia Google che Apple dovranno consentire l'accesso a store digitali di terze parti sui propri dispositivi e Microsoft vuole farsi trovare pronta con l'obiettivo di spingere sin da subito i giochi di Activision Blizzard qualora l'acquisizione andasse effettivamente in porto.

Ad oggi la diffusione della piattaforma Xbox su mobile è limitata proprio dalle direttive dei due colossi Apple e Google, tuttavia nel 2024 entrambi dovranno "liberalizzare" l'accesso agli store digitali di altri proprietari ed è qui che entrerà in gioco Microsoft e sopratutto Activision Blizzard, grazie ad un catalogo di giochi come Call of Duty Warzone Mobile, Hearthstone, Call of Duty Mobile e Candy Crush Saga.

Microsof ha dichiarato anche alla CMA di voler dare vita ad una vera e propria Xbox Mobile Platform e i piani in tal senso sembrano molto ambiziosi, non ci resta che scoprire dunque cosa accadrà nel prossimo futuro con l'apertura di altri store su Android e iOS.