Finalmente lo store di Stadia sta arrivando anche su PC

Google Stadia è finalmente disponibile, ma l'entusiasmo di chi aspettava l'entrata nel mondo dei videogiochi di Google, è calato progressivamente dall'annuncio a quando ha finalmente potuto mettere le mani sul servizio, che è fisiologicamente ancora agli esordi.

La piattaforma di Google presenta però diverse caratteristiche sicuramente positive, come potrete leggere nella nostra recensione di Google Stadia, e sta iniziando a migliorare alcuni aspetti sotto i quali prestava il fianco alle critiche.

Uno dei motivi per l'accoglienza tiepida avuta da Stadia è lo store, che era disponibile unicamente sull'app mobile, il che per una piattaforma che fa dell'accessibilità su diversi dispositivi il suo punto di forza, era un po' una contraddizione.

Come confermato da alcuni utenti su Reddit però, Big G sta iniziando a rendere disponibile lo store per tutti anche su PC. Diciamo "sta iniziando" perché alcuni si lamentano di non poter accedere ancora al servizio, per cui è probabile che Google stia effettuando un rollout graduale, ma si tratta comunque di una buona notizia.

Se avete un account di Stadia, vi basta andare sul sito ufficiale della piattaforma, e in alto a sinistra vi apparirà l'opzione per entrare nel negozio. Insomma, manca ancora qualcosa, ad esempio sull'app per smart TV ancora non c'è questa possibilità, e Google in futuro dovrà aggiungere il supporto ai trofei e tanto altro, ma qualcosa inizia a muoversi.

Siete contenti?