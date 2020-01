La storia del cacciatorpediniere australiano Vampire nel nuovo video di World of Warships

Il nuovo video di approfondimento su World of Warships confezionato da Wargaming.net è dedicato al cacciatorpediniere HMAS Vampire, una delle navi più iconiche della Royal Navy australiana.

Il filmato ripercorre la storia dell'ultimo dei tre cacciatorpedinieri di classe Daring costruiti tra il 1952 e il '59 dalla marina australiana. Il Vampire è uno dei vascelli della Royal Navy australiana che vanta il maggior numero di anni servizio e, quindi, di missioni, come quelle che lo hanno visto scortare il Royal Yacht Britannia durante la visita della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo in Australia alla fine degli anni '70 del secolo scorso.

Con il video speciale sull'HMAS Vampire arriva anche l'annuncio, da parte degli sviluppatori bielorussi, dell'arrivo imminente della versione in Accesso Anticipato di diversi incrociatori della marina reale britannica.

La nuova serie di navi di World of Warships comprenderà gli incrociatori pesanti Hawkins (classe V), Devonshire (classe VI), Surrey (classe VII) e Albemarle (classe VIII). Chi desidera divenire il Comandante di uno di questi gioielli della marina inglese può ottenerli scambiando i Gettoni britannici con i pacchetti casuali dell'Armeria. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di WoW, tramite il quale scoprire quali sono le caratteristiche peculiari di ciascuna nave inglese in Accesso Anticipato.

Sempre in merito alle novità di gameplay che stanno attraversando l'universo simulativo di questo ambizioso strategico in tempo reale, vi invitiamo ad ammirare il video di World of Warships sulle Fortezze marine di Black Sands.