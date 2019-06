La storia di COD Modern Warfare avrà toni più cupi, rivela Infinity Ward

Nel corso di un'intervista concessa a margine dell'E3 2019 di Los Angeles, lo Studio Narrative Director di Infinity Ward Taylor Kurosaki ha spiegato che la storia di Call of Duty Modern Warfare avrà toni decisamente più cupi rispetto a quelli che hanno contraddistinto gli altri capitoli della serie.

Stando a quanto illustrato da Kurosaki ai colleghi di GameReactor, il progetto di Modern Warfare nasce per offrire al team di sviluppo statunitense l'opportunità di "riavviare" la storia e rendere meno ovvia la differenza tra le azioni "buone" e "cattive" compiute dal nostro alter-ego e dai suoi compagni.

L'autore di Infinity Ward spiega inoltre che la campagna principale di Modern Warfare indurrà ciascuno dei personaggi a chiedersi se stiano facendo o meno la cosa giusta, contribuendo così ad accentuare il senso di immersione offerta da una trama dalle sfumature morali quantomai ricche. Non sappiamo, infine, se questo nuovo approccio adottato dal team diretto da Kurosaki riguarderà solo la campagna principale o se, al contrario, andrà ad abbracciare anche le missioni da svolgersi in cooperativa.

A ogni modo, nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni da Activision durante l'E3 2019, vi ricordiamo che la commercializzazione di Call of Duty Modern Warfare è prevista per il 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo, come specificato dagli stessi vertici di Infinity Ward nel corso delle ultime giornate, non avrà microtransazioni al lancio.