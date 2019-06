La storia di COD Modern Warfare sarà sviluppata con i veterani di SAS, CIA e Navy Seals

Lo Studio Narrative Director di Infinity Ward, Taylor Kurosaki, è stato intervistato dai colleghi del PlayStation Blog statunitense nel corso dell'E3 2019 per svelare degli interessanti retroscena sullo sviluppo della trama e della componente narrativa di COD Modern Warfare.

Secondo quanto emerso nel corso della chiacchierata con la redazione del PlayStation Blog, la storia di Modern Warfare avrà toni più cupi e sarà scritta con la preziosa consulenza di un gruppo di veterani dei corpi speciali SAS britannici, dei Navy Seals americani e della CIA per ottenere quel livello di autenticità richiesta a un simile progetto.

Stando a Kurosaki, infatti, la trama di Modern Warfare "dovrebbe farti pensare. Questo è un argomento molto delicato, il nostro non è un gioco a favore della guerra... semmai è una critica, ci mostra quanto sia grave. Per realizzare la storia non siamo stati grati a nessuno e nulla è off limits. Noi critichiamo i poteri forti, critichiamo il modo in cui le superpotenze scelgono di combattere nelle moderne zone di guerra".

Quanto all'apporto offerto dalla consulenza dei veterani, l'autore di Infinity Ward ha spiegato che "ci dedichiamo alla nostra ricerca perchè vogliamo che tutto sia fatto per bene. Ci rendiamo conto di quanto sia importante trattare questo argomento con il rispetto e la dovuta riverenza. Alcuni dei nostri consulenti ci hanno spiegato di aver dovuto combattere in una zona grigia e di aver ricevuto delle informazioni imperfette. Eppure si aspettavano che tutto fosse perfetto ed è questo il peso che portano. [...] Ma non è neanche inesorabile. Ci sono momenti di leggerezza e cameratismo... la nostra storia ha un cuore, ha dei personaggi a cui tieni e che ti aiutano. Ti mette nei panni di questi combattenti".

Il lancio di Call of Duty Modern Warfare è previsto per il 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.