La storia di Control sarà ispirata ai film di Kubrick, rivela Remedy

Nel corso di un'intervista concessa ai colleghi di DualShockers, il direttore di Remedy Entertainment, Mikael Kasurinen, ci ha offerto degli interessanti spunti di riflessione sulla storia di Control e sul modo in cui svelerà i suoi segreti nel corso della campagna principale.

L'uomo a capo del team di sviluppo finlandese incaricato di dare forma all'ambizioso progetto di Control ha infatti citato i film di Stanley Kubrick come principale fonte d'ispirazione per la realizzazione della trama del nuovo titolo degli autori di Quantum Break e Alan Wake.

"Ci siamo ispirati soprattutto a Kubrick e al modo in cui il narratore, nei suoi film, non dice esattamente allo spettatore ciò che sta succedendo. Nei suoi capolavori come 2001 Odissea nello Spazio ogni evento può avere diverse interpretazioni", ha spiegato Kasurinen sottolineando come "il finale di quel film è un ottimo esempio di come la mente umana può reagire entrando in contatto con qualcosa che va oltre la nostra comprensione, mostrando la testimonianza di un qualcosa che va oltre la nostra comprensione e che è stata creata da un'intelligenza superiore".

"C'è questo senso di timore reverenziale, sei terrorizzato ma anche eccitato o interessato a ciò a cui stai assistendo. In questo Kubrick è stato un maestro e naturalmente i suoi film sono una grande fonte d'ispirazione per tutti noi", ha concluso il direttore di Remedy illustrando l'approccio adottato per erigere l'impalcatura grafica, ludica e narrativa dell'avventura paranormale con protagonista Jesse Faden.

L'uscita di Control è prevista per il 27 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC, in quest'ultimo caso in esclusiva su Epic Store.