La storia di CyberConnect 2 in video: dai giochi di Naruto a Dragon Ball Z Kakarot

Il prossimo 17 gennaio, CyberConnect2 ci offrirà la sua visione dell'universo creato da Akira Toriyama con Dragon Ball Z Kakarot, promettente action RPG che ci permetterà di rivivere l'intera serie Z dell'anime.

La storia di CyberConnect2, in ogni caso, comincia molto tempo prima: negli anni il team giapponese ha contribuito a plasmare alcuni dei migliori tie-in del panorama videoludico, dalla serie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, fino ad arrivare a Jojo's Bizzarre Adventure All Star Battle ed Eyes of Heaven. Prima di scoprire come se la sono cavata con Dragon Ball Z Kakarot, abbiamo così ben pensato di ripercorrere la storia dei "mangaka del videogame", iniziata nel 1996 nella prefettura di Fukuoka.

Nonostante siano famosi per i loro picchiaduro 2D e 3D, nei primi tempi i ragazzi di CyberConnect 2 si sono dedicati ad avventure di stampe ruolistico. Non dovrebbe stupire, quindi, la loro decisione di imbarcarsi nel genere action RPG con Kakarot, visto che per certi versi si tratta di un ritorno alle origini. Se siete curiosi di scoprire cos'ha fatto CyberConnect2 prima di cominciare l'avventura di Dragon Ball Z Kakarot, in uscita il 17 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC, allora dovete assolutamente guardare il video in apertura di notizia. In alternativa, tra le nostre pagine trovate lo speciale sulla storia di CyberConnect2 curato da Gabriele Laurino.