Storia feroce e gameplay profondo: i segreti del successo di Soul Hackers 2

Dopo molte ore di gioco, siamo pronti a darvi le nostre impressioni definitive sul nuovo JRPG di Atlus: eccovi la nostra recensione di Soul Hackers 2, l'ambiziosa avventura ruolistica legata all'universo di Megami Tensei e ormai in procinto di approdare su PC, PlayStation e Xbox.

L'ultima esperienza interattiva confezionata dagli sviluppatori giapponesi ci proietta in una dimensione distopica dominata da un'IA che, dopo aver acquisito l'autocoscienza, sconvolgerà il mondo preconizzandone la fine imminente.

Il canovaccio narrativo steso da Atlus fa da apripista a tutta una serie di eventi che si dipanano lungo una campagna principale davvero piena di colpi di scena. L'articolata esperienza JRPG propostaci dagli autori nipponici trae ulteriore forza dall'eccellente sistema di combattimento basato sul "Press Turn", sulla Ricognizione Demoniaca e su talti altri moduli che si incastrano alla perfezione nel puzzle ludico.

Tra le criticità ravvisabili nell'impianto contenutistico di Soul Hackers 2 ci è però impossibile non citare il comparto grafico e le prestazioni, due fattori che ben testimoniano le difficoltà incontrate dagli sviluppatori nel concretizzare la loro visione creativa con tutte le limitazioni imposte dalla natura crossgen del loro progetto.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del video in apertura d'articolo e della nostra recensione di Soul Hackers 2, dove potete trovate tutte le analisi e le approfondite considerazioni di Antonello "Kirito" Bello sull'ultima opera a tinte ruolistiche di Atlus in uscita il 26 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.