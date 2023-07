E' sempre la stessa storia: ma quanti giochi escono in autunno? Troppi!

Siamo in estate, l'industria dei videogiochi rallenta, le nuove uscite si fanno più diradate in attesa che la stagione riparta tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, per poi arrivare all'autunno, stagione dei videogiochi per eccellenza. Un copione che conosciamo bene e anche quest'anno puntuale si ripete senza variazioni.

Basta vedere il calendario delle prossime uscite: a luglio arrivano giochi come Pikmin 4 e Exoprimal affiancati fa produzioni più piccole (pensiamo a Oxenfree II Lost Signal o Disney Illusion Land), ad agosto le cose si fanno più interessanti con Armored Core 6 Fires of Rubicon, Baldur's Gate 3, Atlas Fallen e Immortals of Aveum.

A settembre la situazione inizia a scottare con i lanci di Lies of P, Mortal Kombat 1, Payday 3, The Crew Motorfest e Starfield. E' poi arriviamo ad ottobre, un vero dramma. Come accade ormai da molti anni, i publisher concentrano le uscite della stagione natalizia proprio ad ottobre (un tempo a novembre, come ricorderete).

Qualche esempio? Calendario alla mano: il 10 ottobre esce Forza Motorsport, il 12 ottobre arriva Assassin's Creed Mirage seguito da Lords of the Fallen il 13 ottobre, il 17 ottobre spazio Alan Wake II, il 19 ottobre arriva Hot Wheels Unleashed Turbo Charged mentre il 20 ottobre spazio a uno dei giochi più attesi dell'anno, ovvero Marvel's Spider-Man 2, che esce lo stesso giorno di Super Mario Bros Wonder per Nintendo Switch.

E non finisce qui perchè il 24 ottobre esce Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 mentre il giorno successivo è la volta di Alone in the Dark. Novembre, di conseguenza è meno affollato ma anche in questo caso non manca il lancio contemporaneo di due giochi: Persona 5 Tactica e Super Mario RPG, entrambi in uscita il 17 novembre. Più intelligentemente, Ubisoft ha spostato Avatar Frontiers of Pandora al 7 dicembre.

Lo sappiamo cosa state pensando: "va bene ma sono giochi diversi, pensati per target diversi e poi non bisogna mica comprarli tutti insieme."

Verissimo, ma il problema delle troppe uscite in un lasso di tempo ristretto non danneggia solo i consumatori (che rischiano di trovarsi spaesati e magari di rinunciare all'acquisto) ma anche l'industria stessa ed i siti di informazione, come il nostro, nonché i giochi meno in vista.

Sì, perchè in questo modo si rischia che molti titoli vengano poi eclissati da un flusso costante di anteprime, recensioni, notizie, trailer, spot e video promozionali con i creatori, una quantità enorme di contenuti che finirà per perdersi rapidamente, passando senza lasciare traccia. A farne le spese lo scorso anno sono stati Gotham Knights e Mario + Rabbids Sparks of Hope, sopratutto il secondo a fronte di recensioni estremamente positive è passato inosservato al grande pubblico, stritolato da una marea di altri giochi.

E ottobre è il mese di Marvel's Spider-Man 2, siamo sicuri che sia saggio pubblicare altri giochi nello stesso periodo? E non ci riferiamo a Super Mario Bros Wonder, che uscendo solo su Nintendo Switch gioca un campionato a parte.

E' un problema questo che coinvolge ormai tutta l'industria dell'intrattenimento, dal cinema alla musica (ogni venerdì a mezzanotte su Spotify troviamo decine di nuovi album) e in un mondo dove ogni contenuto è già vecchio prima ancora di uscire, c'è inevitabilmente bisogno di una pianificazione migliore per quanto riguarda i nuovi lanci.

E come sempre nelle prossime settimane, assisteremo ad un carosello di rinvii al 2024. E voi cosa ne pensate? Ritmi simili per l'industria dei videogiochi sono ancora sostenibili?