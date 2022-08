La storia dei giochi horror tra Resident Evil, P.T. e Jumpscare: l'evoluzione della paura

Ripercorriamo la storia del genere horror nei videogiochi, dalle origini fino alle versioni più moderne, così da capire in che modo è cambiato il linguaggio videoludico della paura.

Come per tante altre tipologie di esperienze interattive, naturalmente anche per i giochi horror l'aumento esponenziale della potenza computazionale di PC e console ha contribuito enormemente alla crescita dell'intero genere e delle sue mille reinterpretazioni.

Dalle arcaiche avventure grafiche degli esordi alle complesse avventure in Realtà Virtuale dei giorni nostri, l'evoluzione del genere horror ha visto un numero sempre crescente di sviluppatori impegnato ad abbracciare col tempo l'intero arco delle emozioni associate alla Paura, dall'inquietudine per l'ignoto alle fobie più ancestrali e inconsce, passando per l'ingiustamente criticato Jumpscare fine a se stesso che, pur nella sua semplicità (e se vogliamo anche ingenuità), regala sempre delle sane scariche di adrenalina.

Francesco Toniolo ci invita così a percorrere il tunnel della paura con il nostro speciale sulla storia dei videogiochi horror dalle origini a Resident Evil, passando per PT che ha appena compiuti otto anni, un articolo ricco di aneddoti, spunti di riflessione e analisi sull'evoluzione e sui cambiamenti che hanno interessato le esperienze interattive a tinte oscure nel corso dei decenni.